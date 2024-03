MC Bin Laden revela que quer ir ao paredão com Davi ou Beatriz - Reprodução

Publicado 14/03/2024 22:06

Rio - MC Bin Laden contou, nesta quinta-feira (14), que gostaria de ir para o paredão do "BBB 24", da TV Globo, com Beatriz ou Davi. Em conversa com Fernanda, o brother, que acredita que vai ser indicado, falou sobre as possibilidades da berlinda.

"Eu quero ir [para o paredão] ou com o Davi ou com a Bia. Se possível, até com os dois", disse. Fernanda pontou: "Não vai ter como ir com os dois". O funkeiro, então, relatou: "Mas se a gente conseguir, se tiver um Poder Coringa e tipo, 'Bin está no paredão direto', vamos pôr os dois".

Bin explicou o motivo de sua decisão. "Porque assim, quem torce por mim, quem assiste o programa, sabe que eu vim para isso, sabe que eu vim para jogar e até no paredão eu vou bater de frente, não vou jogar a toalha. Agora se ela é a favorita pela casa e ele disse que bateu em quatro paredões e voltou, é isso, estou aqui para isso, não vou fugir", disse.

A formação do paredão vai acontecer no próximo domingo (17).

