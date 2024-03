Isabelle - Reprodução/Globo

Publicado 14/03/2024 10:23



Rio - Isabelle não poupou os elogios sobre Matteus na última festa do "BBB 24", que ocorreu nesta quarta-feira (13). A participante o chamou de "grande gato" e "arrasador de corações" durante uma dinâmica onde improvisaram um programa de entrevistas fictício.

Na ocasião, Isabelle "entrevistou" Matteus sobre a experiência dele no programa. "Mais um participante maravilhoso, Matteus. Diretamente do Rio Grande do Sul, de Alegrete. Conta como está sendo essa participação, esse grande gato, arrasando corações", disse ela.

Em resposta, o gaúcho expressou orgulho em representar o seu estado e sua cultura dentro do reality show. A interação entre os dois continuou descontraída, com Isabelle questionando se Matteus sabia fazer um bom churrasco, no que ele afirmou positivamente.

Com um toque de humor, Isabelle brincou com a resposta de Matteus, mencionando se era possível se apaixonar pela carne, ao que ele confirmou com mais uma dose de humor: "Pela carne!".