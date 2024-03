Fernanda e Pitel encontram mala com o Poder do Falso - Reprodução

Publicado 13/03/2024 19:18 | Atualizado 13/03/2024 19:18

Rio - Fernanda e Pitel encontraram, nesta quarta-feira (13), a mala com o "Poder do Falso", que foi deixada no Quarto Gnomo, do "BBB 24", por Marcos Veras e o ator Welder Rodrigues. As participantes decidiram em um "ímpar ou par" quem iria ficar com o colar que faz parte de uma trolagem da produção do programa e não tem nenhum significado.

"O que é isso?", questionou Pitel ao ver a mala em cima da cama. "Não sei, meu amor. Vê o nome", disse Fernanda. As duas então resolvem abrir a bolsa que estava fechada com um cadeado e se deparam com uma caixa roxa com o colar dentro.

