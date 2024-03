Iza - Divulgação

Publicado 13/03/2024 16:02

Rio - Iza, de 33 anos, vai comandar a festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta sexta-feira. A cantora promete animar os brothers da casa com os maiores sucessos de sua carreira. Os hits "Fé nas Maluca", "Mega da Virada" e “Sem Filtro" estão garantidos no repertório. No show, a artista também incluirá músicas de seu mais recente álbum, Afrodhit.

Vários artistas já se apresentaram nesta edição do reality show, como Gloria Groove, Xanndy Harmonia, Thiaguinho, Jota Quest, Zeca Pagodinho, Pretinho da Serrinha, Soweto, Péricles, Menos é Mais, Ludmilla, Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e Joelma.

Festa da líder Bia

Nesta quarta, Beatriz ganha uma nova festa do líder. A celebração vai promover um show de talentos do BBB, com elementos representativos de teatro, TV e produção de conteúdo digital. Para quem não lembra, a primeira festa do líder da vendedora do Brás teve o tema camelô.