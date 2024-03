Yasmin Brunet é a 12ª eliminada do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Yasmin Brunet é a 12ª eliminada do BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 13/03/2024 07:21 | Atualizado 13/03/2024 07:31

Rio - Yasmin Brunet foi eliminada do "BBB 24" na noite desta terça-feira (12). A sister, que disputava o 12º Paredão com Isabelle e Lucas, não resistiu e deixou a casa com 80,76% dos votos. Lucas ficou em segundo lugar com 16,46% e Isabelle levou 2,4% na votação. Ao todo foram mais de 76 milhões de votos.

Yasmin é eliminada com 80,76% da média dos votos. Lucas Henrique recebeu 16,84% de votos e Isabelle obteve 2,4%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ktFF8xia4K — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2024



Tadeu Schmidt começou o seu discurso fazendo uma analogia com um conto de fadas. "Hoje seria a guerreira, a sereia, o capoeira. Favela, mar e floresta", brincou o apresentador.



Ao longo do discurso, Tadeu falou sobre a participação da modelo no "Big Brother Brasil". "Um dos nomes ou o nome mais conhecido desta edição. E nome certo de todas as listas desde que o BBB passou a ter camarote".



O apresentador questionou ainda se este seria um Paredão óbvio ou não e, seguindo a analogia com um conto de fadas, deu o resultado. "O canto da sereia desafinou. Tem sempre um motivo mais urgente que o outro. Quando sair, você vai ver que poderia ter sido simples. Nessa grande batalha tribal, o mestre disse: 'Vem para cá, sereia'", concluiu.



Na despedida, Yasmin abraçou Lucas, Leidy Elin, Pitel e Fernanda na porta da casa, enquanto os outros brothers assistiam mais afastados. "Eu vou tá torcendo por vocês muito lá fora, real. Fazendo mutirão e tudo", disse a sister. "Não desistam".