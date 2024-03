Lucas conversa com Yasmin no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 12/03/2024 20:17 | Atualizado 12/03/2024 20:18

Rio - Yasmin Brunet e Lucas, o Buda, conversaram sobre planos de se encontrarem fora do "BBB 24" após a saída do programa.

Os dois estão no paredão desta terça-feira (12) com Isabelle e a modelo contou que quer conhecer Camila Moura, a mulher dele."Se vier para cá você dá um toque, nem que seja pra gente tomar um açaí junto, comer uma pizza", diz ele."Quero conhecer a Camila também", diz Yasmin."Claro, ela vai te adorar, tenho certeza", completa ele."Espero que sim. E perguntar pra ela: Por que você não apareceu no Anjo? Você f* a cabeça do budinha", concluiu ela.