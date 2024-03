Camila Moura, mulher de Lucas do BBB 24, fatura nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Camila Moura, mulher de Lucas do BBB 24, fatura nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2024 17:34 | Atualizado 11/03/2024 17:38

Rio - Enquanto Lucas Henrique, o Buda, amarga a incerteza do que motivou sua mulher a não aparecer no vídeo do Presente do Anjo do "BBB 24", Camila Moura - que é professora de História e estava desempregada- começa a faturar com a decepção amorosa.

fotogaleria



Ela postou um vídeo nas redes sociais de uma publicidade de uma marca de amaciante ironizando os últimos acontecimentos que a levaram dar um fim no casamento após o brother flertar com Pitel dentro da casa.



"Eu tenho muita roupa suja para lavar e nada melhor que minha roupa suja virar roupa perfumada... É aquele antigo ditado né, faça do limão, uma limonada", disse ela no vídeo da mesma marca anunciante do BBB.



"Faça do limão uma limonada, e do calabreso uma feijoada", ironizou Gustavo, do perfil GutoTV.



Desde que expôs toda a decepção com o marido e declarou sua torcida para Davi, Camila não para de ganhar seguidores. Até a tarde desta segunda-feira (11) já são mais de 2,6 milhões.



Enquanto isso, Lucas está com 168 mil seguidores e enfrenta o Paredão dessa semana com Yasmin Brunet e Isabelle.



Toque de Despertar ao som de Infiel



Boninho, diretor do BBB, provocou o brother e colocou a música Ela postou um vídeo nas redes sociais de uma publicidade de uma marca de amaciante ironizando os últimos acontecimentos que a levaram dar um fim no casamento após o brother flertar com Pitel dentro da casa."Eu tenho muita roupa suja para lavar e nada melhor que minha roupa suja virar roupa perfumada... É aquele antigo ditado né, faça do limão, uma limonada", disse ela no vídeo da mesma marca anunciante do BBB."Faça do limão uma limonada, e do calabreso uma feijoada", ironizou Gustavo, do perfil GutoTV.Desde que expôs toda a decepção com o marido e declarou sua torcida para Davi, Camila não para de ganhar seguidores. Até a tarde desta segunda-feira (11) já são mais de 2,6 milhões.Enquanto isso, Lucas está com 168 mil seguidores e enfrenta o Paredão dessa semana com Yasmin Brunet e Isabelle.Boninho, diretor do BBB, provocou o brother e colocou a música Infiel, sucesso de Marília Mendonça , para ser o Toque de Despertar dessa segunda-feira.

Após Lucas flertar com Pitel no "BBB 24", Camila desabafou nas redes sociais, falou que considerava a atitude uma traição e ganhou mais de dois milhões de seguidores.