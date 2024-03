Lucas é acordado no BBB 23 ao som de Infiel, de Marília Mendonça - Reprodução/Globo

Lucas é acordado no BBB 23 ao som de Infiel, de Marília MendonçaReprodução/Globo

Publicado 11/03/2024 12:55 | Atualizado 11/03/2024 14:03

Rio - Após estranhar a ausência da mulher no vídeo do Anjo, no domingo (10), Boninho decidiu provocar Lucas e acordou os brothers nessa segunda-feira (11) ao som de "Infiel" , de Marília Mendonça.

"O pessoal falou e eu vou rolar, Marília Mendonça, Infiel, é o Toque de Acordar de amanhã. O que isso vai dizer para eles? Tanto faz, mas vocês vão se divertir", contou Boninho em vídeo postado no Instagram no domingo.

O participante chegou a simular uma dancinha após acordar e Pitel cantou a letra e alto e "bom som". Fernanda ri da situação e comenta com a sister: "Sacou a primeira frase?".

Em seguida, já no quarto, Fernanda conversa com Pitel e Lucas Henrique sobre o Toque de Despertar de hoje. "Cara, eu morri de rir com essa frase. A primeira frase foi muito bom, a gente ontem falando o dia inteiro disso. Aí como era a primeira frase mesmo?", pergunta ela.

Pitel responde cantando o trecho: "Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar...". "Querem, sim, assume logo... O cara que coloca as músicas deve rir para c***", comenta ela aos risos. Pitel responde cantando o trecho: "Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar...". "Querem, sim, assume logo... O cara que coloca as músicas deve rir para c***", comenta ela aos risos.

O momento repercutiu nas redes sociais. "Não sei quem foi mais cão, o Boninho por ter colocado infiel ou a nanda e a pitel por terem entendido e riram horrores kkkkkkk", disse uma internauta.



Provocação após flerte



Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, não apareceu no vídeo do Presente do Anjo deste domingo (10) e deixou o brother preocupado. Ele revelou que estava "muito mal" com isso e foi consolado por Leidi Elyn.



Após Lucas flertar com Pitel no "BBB 24", Camila desabafou nas redes sociais, falou que considerava a atitude uma traição e ganhou mais de dois milhões de seguidores.