Boninho promete acordar brothers amanhã com 'Infiel' para provocar Lucas Reprodução / Instagram

Publicado 10/03/2024 21:32 | Atualizado 10/03/2024 21:37

Rio - Boninho, diretor do "Big Brother Brasil", da TV Globo, revelou neste domingo (10), que vai acordar os brothers amanhã com a música "Infiel", de Marília Mendonça, após sugestão de uma internauta.

"Boninho, coloca a música 'Infiel', de Marília Mendonça, só pra agitar a casa. Bota, bota, bota, por favor", pediu a fã, no Instagram do diretor. "Boa! Toque de acordar amanhã", respondeu ele.



A música, que fala sobre traição, é uma provocação a



O diretor ainda opinou sobre Buda e Camila. "Tô achando que essa ex do Lucas é uma biscoiteira e quando ele sair, vai correndo voltar pra ele", comentou um seguidor na publicação de Boninho. E ele concordou: "Eu também".

Mais cedo, Boninho falou em seu perfil do Instagram que gostaria de ter mandado um recado para Lucas durante o recado do anjo, mas a equipe do reality não permitiu. O diretor queria passar a mensagem: "Tentamos contato com Camila, mas ela não quis participar", após o recado de seus parentes.