Matteus fala sobre relação com IsabelleReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/03/2024 09:33

Rio - Após perceber uma aproximação entre Matteus e Isabelle no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, Beatriz quis saber mais sobre a relação dos dois. A vendedora do Brás foi bem direta e perguntou ao amigo, na madrugada deste domingo, se estava rolando um clima entre ele e a manauara.

"Matteus, desculpa falar, eu falar porque sou cara de pau. Tem um clima entre você e Isabelle?", quis saber a líder da semana. O gaúcho negou e relembrou o affair que teve com Deniziane dentro da casa."Não. Jamais vou ficar com outra pessoa. Eu fiquei com a Anny e eu respeito muito ela, e eu deixei claro que lá fora vamos conversar", explicou o gaúcho.

"Porque às vezes eu sinto que a Isabelle parece que é como se, não falo não gostar de homem e mulher, não sei qual é o gostar, só ela está sentindo e pode falar, mas eu sinto, principalmente com Matteus, mas é como se ela quisesse se aproximar de você, mas ela relutasse com ela mesma, não sei por que", comentou a sister. "Notei que ela está brincando mais. Mas a minha intenção não é nada disso", frisou Matteus.

Beatriz, então, recordou um momento em que Matteus deu um beijo na testa de Cunhã. "É bonitinho", disparou. Alegrete deixou claro que não pretende se envolver com a sister. "Da minha parte, não tenho segundas intenções, sabe por quê? Eu vivi algo muito legal com a Anny aqui, algo diferente. Diferente, mas como eu deixei claro, a gente vai ver. Quem sabe ela já não está em outra lá fora? Entendeu? Aqui dentro, agora, eu quero seguir. Falta um mês para terminar o programa. Eu não acho interessante. E outra é que eu curto bastante a Anny e eu quero viver lá fora outras coisas, outras vivências", completou.