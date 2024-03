Pedro Sampaio - Fernando Tomaz / Divulgação

Pedro SampaioFernando Tomaz / Divulgação

Publicado 09/03/2024 08:48

Rio - Pedro Sampaio, de 26 anos, é a atração da festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, deste sábado (9). O DJ promete colocar os brothres pra dançar seus mais recentes lançamentos e feats, como "POCPOC", "Joga Pra Lua", e "Cavalinho". Essa é a quinta apresentação do artista no reality global.

"Fazer show no BBB é sempre uma vibe incrível! É muito bom poder fazer parte desse momento tão importante na vida dos participantes e levar energia, animação e muita alegria. Quero sempre dar o meu melhor para tornar a festa inesquecível", diz Pedro.

Nesta edição, vários artistas já fizeram show na casa mais vigiada do Brasil: Jota Quest, Zeca Pagodinho, Joelma, Dennis DJ, Gloria Groove, Xande de Pilares, Soweto, Péricles, Menos é Mais, Xanddy Harmonia, Ludmilla, Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e mais.