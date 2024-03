12ª prova do líder do BBB 24 é de resistência - Reprodução / TV Globo

12ª prova do líder do BBB 24 é de resistênciaReprodução / TV Globo

Publicado 08/03/2024 07:31 | Atualizado 08/03/2024 10:42

Rio - Beatriz e Davi seguem na disputa pela liderança da prova de resistência após mais de 11 horas desde que a 12ª prova do líder do "BBB 24" começou, nesta quinta-feira (7). Todos os brothers participaram da competição que teve 4 consequências sorteadas entre os primeiros eliminados.



Lucas foi o primeiro que deixou a prova, em menos de uma hora, e foi direto para o Paredão como consequência. Logo depois foi a vez do MC Bin Laden desistir, que ficou fora da prova do anjo.



Com uma hora de prova, Yasmin foi eliminada por deixar a prova. Como consequência, a sister não poderá ser imunizada. Cerca de 20 minutos depois, Alane escorregou e ficou fora da disputa, além da consequência de estar na Xepa.



Após duas horas de prova, nove brothers seguiam na resistência quando Leidy desistiu e foi a quinta eliminada. Raquele também desistiu da prova, sendo a sexta a deixar a competição.



Após quase 4 horas de prova, Fernanda desistiu e acabou levando Pitel, que escorregou enquanto a amiga descia do carrossel.



Quando a prova completou 7 horas, Giovanna também não aguentou e deixou a disputa. Isabelle foi a décima participante a deixar a prova.

Às 9h desta sexta-feira (8), Matteus também não resistiu e foi o 11º brother a deixar a prova, restando somente Beatriz e Davi na disputa.

Na competição, que começou às 23h31, os confinados devem ficar presos a sete grandes hot-dogs em um carrossel em movimento. Mas não para por aí. Enquanto giram, os participantes recebem rajadas de vento, fumaça, calor e jatos de "mostarda".