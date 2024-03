Camila Moura fará primeira viagem sozinha - Reprodução/Instagram

Camila Moura fará primeira viagem sozinhaReprodução/Instagram

Publicado 07/03/2024 16:52 | Atualizado 07/03/2024 17:30

Rio - Depois de passar mal e ser hospitalizada , Camila Moura, mulher de Lucas, do "BBB 24", agradeceu todo apoio recebido nos últimos dias e revelou que está correndo atrás de ganhar seu próprio dinheiro, já que ela estava desempregada quando o marido entrou no reality show.

"Quero agradecer a vocês pelo carinho de ontem, pela preocupação e dizer como ficou louca essa mudança na minha vida. Oportunidades muito bacanas estão surgindo, coisas novas e agradeço a vocês. Pela confiança, pelo carinho, pela empatia, de todas as mulheres e meninas que me mandaram mensagem, das minhas alunas...", disse a professora de História.





"É tão lindo receber apoio de mulheres de todas as idades. Recebi e-mail de mulheres casadas há muitos anos que tinham se separado recentemente. É muito bom ver que eu não estou sozinha e receber uma solidariedade real, um carinho real, de outras mulheres que passaram por 'N' experiências em seus relacionamentos. Experiências muito mais pesadas que a minha."



Camila contou ainda que fará a sua primeira viagem sozinha: "Sempre viajei acompanhada e vai ser uma viagem sozinha para novas experiências, novos rumos. Botei a cara no sol e o sol sorriu para mim. Tô muito feliz!". Desde que Lucas começou a flertar com Pitel dentro da casa, Camila foi às redes desabafar, dizer que já se considera separada e falar sobre a decepção com o brother. Após isso, ela anunciou que estava torcendo por Davi e ganhou mais de 1,9 milhões de seguidores.

Em seguida, ela destacou a importância das mulheres correrem atrás da independência financeira.



"E aí mulheres, a gente vê como é importante a nossa independência financeira. Como é importante a gente ter o nosso dinheiro. Confiei tudo no sonho do boy, apoiei, lutei, e agora tô aqui, lutando pela minha autonomia. Vou fazer uma viagem sozinha, vou correr atrás de ganhar meu dinheirinho, 100% meu dinheirinho, sem ouvir 'tá gastando muito no cartão de crédito'", diz Camila no Instagram.