Leidy Elin opina sobre atitudes de Yasmin com DaviReprodução

Publicado 06/03/2024 17:07

Rio - Após os recentes embates, Leidy Elin opinou, nesta quarta-feira (6), sobre as atitudes de Yasmin Brunet com o Davi dentro do "BBB 24", da TV Globo. Em conversa com Raquele, a sister afirmou que a modelo tem que fingir que o baiano não existe.

"Meu Deus, a Yasmin tem que parar com essa obsessão também com o Davi. Ela tem que fazer de contas que ele nem existe. É o dia inteiro falando desse bofe. 'Socuerro'", afirmou. Raquele, então, complementou: "Ela tem que esquecer um pouco".