Lucas elogio cheiro de Pitel no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 06/03/2024 12:55 | Atualizado 06/03/2024 12:59

Rio - Lucas se aproximou de Pitel na beira da piscina da casa do "BBB 24" nesta quarta-feira (6) para elogiá-la mais uma vez.

"Você acordou muito cheirosa hoje", disse. "Obrigada.... São os seus ouvidos (risos)... É o seu nariz", respondeu ela."Vai treinar? Está andando muito já academia, não acha não?", perguntou Pitel.O brother disse que está estabelecendo uma rotina. Lucas tem flertado com frequência com a participante. Casado há oito anos, ele nem imagina, mas a mulher dele, Camila Moura, está revoltada com o desrespeito e já se considera até separada.Após a decepção, ela afirmou que torce por Davi, rival dele no jogo, e disse ainda que os dois nunca tiveram relacionamento aberto, como é o caso de Pitel. No último domingo (3), Camila se pronunciou sobre as atitudes de Lucas no reality e considerou os flertes do professor como traição. Após expor toda decepção, ela ganhou mais de 1,8 milhões de seguidores e tem até feito publicidade no Instagram. Já Buda tem apenas 146 mil seguidores, considerado baixo para quem está no reality show de tanta audiência.