Mulher de Lucas volta a desabafar após polêmicasReprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 19:50 | Atualizado 05/03/2024 19:50

Rio - Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, o Buda, do "BBB 24", usou as redes sociais nesta terça-feira (5), para interagir com seus quase 2 milhões de seguidores. A professora de história abriu uma caixinha de perguntas e respondeu as dúvidas dos internautas. A jovem relatou não estar recebendo apoio da família do capoeirista desde que ele flertou com Giovanna Pitel.

"A família do Buda falou alguma coisa com você?", questionou o seguidor. "Só quem tentou contato direto comigo foi a irmã dele e ela disse que entendia eu estar chateada, mas que eu não precisava fazer nada e deveria esperar o bonito sair para falar com ele", contou sobre a reação da cunhada”, revelou a jovem.Já os amigos de Lucas não gostaram da atitude de Camila. "Me esculhambaram. Me chamaram de oportunista, falaram que estava me aproveitando da 'fama' do Lucas. 'Superfamosão'... deu para ver, né? Até agora, quantos milhões de seguidores o bonito tem né”, debochou.Questionada por fãs por qual motivo ela não se pronunciava sobre o jogo antes de Lucas falar o que sente para Pitel. "Ele só fazia merda", declarou. "O que foi não salvar o Marcus do Paredão? O cara que deu para ele uma semana a mais na casa. Isso me deixou decepcionada. Vi o Lucas sem um pingo de consciência de classe. O pobre lascado que poderia ser salvo, ficar lá mais uma semana... o cara que ajudou ele. Me pegou em um lugar de decepção muito específico, mas por tentar ser leal e interpretar isso apenas como um erro de leitura de jogo, preferi ficar na minha", concluiu.Camila ainda revelou que saiu do local onde morava com Lucas e agora está morando no apartamento de uma amiga. Ela também contou que sua mãe e toda família tem dado todo o suporte para ela nesse processo.