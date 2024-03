Lucas Henrique - Reprodução/Globo

Publicado 05/03/2024 17:06 | Atualizado 05/03/2024 17:20

Rio - Lucas Henrique usou o confessionário nesta terça-feira (05) para declarar que está com saudade da sua mulher. O que ele ainda não sabe é que ela, que se chama Camila, decidiu terminar o relacionamento com ele enquanto o professor ainda está confinado no "BBB 24".

“Ontem foi um dia muito difícil para mim, porque a saudade apertou muito forte. Saudade da minha família, das pessoas que eu amo aí fora, da minha esposa, da minha casa e tal. A gente tenta transformar tudo isso em força, aqui, para a gente continuar lutando pela nossa sobrevivência, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos”, disse ele.

O motivo para o fim da relação entre Camila e Lucas é que ela não tem estado feliz com a aproximação que ele teve com Pitel dentro da casa . Ela sugeriu que o professor a traiu e afirmou que seu então companheiro tinha flertado com a colega de confinamento.

“Vou te dizer só uma coisa: ‘Baiana, cê me bagunçou. Pirei em tua cor, nagô, tua guia'”, Lucas havia dito para Pitel.

"Tem sido um processo muito doloroso, as coisas seguem se encaminhando para um cenário trágico e, hoje, eu tive que tomar algumas decisões importantes para o meu futuro", dividiu Camila.