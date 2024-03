Wanessa fala pela primeira vez após ser expulsa do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Wanessa fala pela primeira vez após ser expulsa do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 05/03/2024 17:13 | Atualizado 05/03/2024 17:38

Rio - Wanessa Camargo, 41 anos, falou pela primeira vez após ser expulsa do BBB 24 . A cantora saiu do programa direto para a casa da família no Alphaville, em São Paulo. "Os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim, estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida. Foi um choque sair da maneira que saí. Eu nunca imaginei que sairia dessa maneira do programa", iniciou ela em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (5).

A cantora demonstrou arrependimento pelo seu comportamento na casa e continuou: "Quero pedir desculpas de coração a cada pessoa. Quem se sentiu mal, machucada, ofendida por alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi a minha intenção, nunca".

Ela seguiu dizendo que o que mais importante é entender que estão num processo de aprendizado constante. "Quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, à minha família, à minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira. Obrigada a cada um que me conhece", concluiu.

O que rolou

Wanessa Camargo teve uma participação polêmica no "BBB 24". Desde o início, ela se incomodava com Davi e chegou a dizer que o comportamento dele no programa lhe dava gatilhos de problemas que ela viveu fora da casa.

Os dois protagonizaram algumas tretas e na madrugada de sábado (2), ela chegou no quarto, visivelmente embriagada, e começou a provocar o baiano. Enquanto ele dormia, ela acendeu a luz do quarto e simulou "dar soquinhos no ar' próximo à cama do brother. Um deles atingiu a perna dele e, incomodado, ele foi até o confessionário relatar o ocorrido e dizer que se sentiu agredido.

Após a denúncia, Wanessa foi chamada no confessionário e foi expulsa do programa por conta do comportamento com Davi.

Inconformada com a saída da amiga, Yasmin Brunet se juntou à Leidy e colocou a culpa em Davi pela expulsão de Wanessa. A modelo disse que a cantora estava bêbada e apenas acordou o baiano e defendeu que nada demais havia acontecido.

Leidy reforçou que a culpa foi de Davi e que ele não deveria ter reclamado apenas por ser acordado. "Não era para você estar aqui. Você chamou o Nizam pra porrada", disse a carioca para o baiano.