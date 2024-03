Davi e Isabelle - Reprodução/Globo

Rio - Davi discutiu com Isabelle após o Sincerão e o conflito com Leidy Elin e Yasmin nesta segunda-feira (04) no "BBB 24". O motorista de aplicativo acredita que a aliada defendeu suas rivais no programa.

"Vocês querem me colocar na cruz e dizer que eu estou errado. Pelo amor de Deus! Falar 'inútil' não é xingar", começou ele.

"Se a minha mãe está em algum lugar e alguém diz que ela é inútil, para mim é um xingamento", rebateu a dançarina. "Eu não me igualo a ninguém. Eu sei o que falo. Se alguém vira para a minha mãe, algum parente ou para mim...", continuou ela.

"É porque você joga com o coração e eu com a razão. [...] Só estou falando que você quer defender todo mundo. [...] Se é o Lucas, fala que eu tenho que pedir desculpas para ele. As pessoas querem. mudar a minha personalidade", Davi afirmou.