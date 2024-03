Dado Dolabella prestigia show de Wanessa no festival Replay, no Rio - Webert Belicio/ Agnews

Dado Dolabella prestigia show de Wanessa no festival Replay, no Rio Webert Belicio/ Agnews

Publicado 04/03/2024 18:50

Rio - Dado Dolabella "sumiu" após Wanessa ser expulsa do "BBB 24". No sábado (2) quando a desclassificação dela foi anunciada, ele se manifestou no Instagram e falou que embarcaria ao Rio para encontrar a amada.

fotogaleria

Depois disso, o ator silenciou e não postou mais nada, nem mesmo uma foto ou vídeo do reencontro do casal após tantos dias de confinamento. Wanessa voltou para São Paulo em um jatinho fretado pela família e Dado não aparece no vídeo em que ela reencontra a mãe, Zilu e os filhos, José Marcus e João Francisco - frutos do casamento com o empresário Marcus Buaiz.

O DIA procurou o namorado de Wanessa para saber como ela está após a expulsão e recebeu a seguinte resposta.

"Agradeço muito o contato, mas prefiro não me pronunciar sobre o assunto no momento". Ele não respondeu mais perguntas relacionados a um possível término de namoro, o que tem sido especulado por muitos fãs da artista.

Durante o confinamento do BBB, Wanessa contou que chegou a "pedir um tempo" a Dado antes do programa, mas ele sempre demonstrou que estaria tudo bem entre o casal. O ator comentou a participação da cantora e saiu em defesa dela nas polêmicas envolvidas no reality show, incluindo as tretas com Davi.

Desde que Wanessa e Dado assumiram que reataram o namoro, após 20 anos, Zilu eram contra o relacionamento.

A empresária mora nos Estados Unidos, mas está passando uma temporada no Brasil enquanto sua mansão no exterior passa por uma reforma. Além disso, ela aproveitou para ficar com os netos durante o confinamento da filha e está com ela em sua casa , no Alphaville, em São Paulo, desde a expulsão de Wanessa.

Uma fonte próxim à reportagem que Zilu não quer que Dado volte a frequentar a mansão que pertence a ela e a filha vive com os filhos enquanto ela mora no fora do país. Mais cedo, a matriarca da família Camarg deu notícias da filha nas redes sociais e fez questão de frisar que a mansão de São Paulo é dela.

"Estou aqui já na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. A gente está aqui enchendo ela de carinho e de amor", iniciou ela, nesta segunda-feira (4).



"Estamos trabalhando todo mundo e vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um de nós e age de acordo com o que é melhor para gente. A gente não pode julgar e atacar, só orar e deixar tudo nas mãos de Deus", completou a mãe da cantora.