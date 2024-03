Davi e Isabelle - Reprodução/Globo

Publicado 04/03/2024 16:35 | Atualizado 04/03/2024 16:37

Rio - Davi e Isabelle conversaram sobre o afastamento entre eles neste domingo (03) no quarto Magia. A sister tem se estranhado com o motorista de aplicativo desde que ele teve uma discussão com Wanessa Camargo, antes dela ser desclassificada do programa.

"Fiquei um pouco triste com as palavras que foram faladas naquela briga. Não gosto dessa energia de briga", começou ela. Davi então falou que o distanciamento entre os dois foi natural, mas que faz questão de manter a amizade com a manauara.

"[Nossa amizade] Passa da curva do jogo. Questão de jogo é uma coisa que a gente não é conectado. Você joga com eles, conversa muito com eles de jogo. A gente pensa muito diferente nessa questão. Muitas das vezes eu tô sozinha e você tá com eles, mas não tô reclamando, tô só lembrando", continuou ela, se referindo aos membros do quarto Fada.

"Eu sei que você é mulher e se coloca no lugar das mulheres, da Wanessa que vem gritar e não quer ser gritada. Todo mundo aqui é ser humano e tudo aqui tem que haver respeito. Mas você não pode se colocar só porque ela é mulher. Ela não pode querer impor. Ela gritar e quando o homem gritar com ela, não gostar", avaliou Davi.