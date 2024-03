Zilu e Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram

04/03/2024

Rio - Zilu Camargo está no Brasil dando todo apoio à filha, Wanessa Camargo, desde que ela foi expulsa do "BBB 24" , da Globo, no sábado (2). A empresária e influenciadora mora nos Estados Unidos, mas já estava no país para ajudar a cuidar dos netos, José Marcus e João Francisco, frutos do casamento da cantora com o ex-marido, Marcus Buaiz.

"Estou aqui já na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. A gente está aqui enchendo ela carinho e de amor", iniciou ela, nesta segunda-feira (4).



"Estamos trabalhando todo mundo e vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um de nós e age de acordo com o que é melhor para gente. A gente não pode julgar e atacar, só orar e deixar tudo nas mãos de Deus", completou a mãe da cantora.

Zilu explicou que sua casa dos Estados Unidos está em reforma. "Ao mesmo tempo, estou apoiando ela. Agora mesmo ela foi buscar o Joãozinho. As coisas estão a todo vapor. Obviamente, as coisas não estão bem, mas tenho certeza de que vão ficar", concluiu.

No domingo (3), o perfil oficial da cantora no Instagram publicou um vídeo do reencontro dela com a mãe e filhos após ter sido expulsa, acusada de agredir Davi, durante a madrugada de sábado (2) após a festa.

"O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan", escreveu na legenda da publicação.