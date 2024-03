Dado Dolabella debocha de Davi sobre agressão feita por Wanessa Camargo - Foto: Reprodução

Dado Dolabella debocha de Davi sobre agressão feita por Wanessa CamargoFoto: Reprodução

Publicado 02/03/2024 13:57

Rio - Dado Dolabella usou as redes sociais para se pronunciar acerca da expulsão de Wanessa Camargo do 'BBB 24', neste sábado (2) . Inconformado, o ator disse que está à caminho do Rio de Janeiro para dar suporte para a cantora.

fotogaleria

"Chocado, perplexo! Não vejo motivos para expulsão, nunca imaginei que ela [Wanessa] fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor para ela. Estou indo para o Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", escreveu ele nos Stories, do Instagram.

Mais cedo, Dado debochou da reclamação de Davi e disse que o brother se fez de vítima. "Ó, coitado! Davítima pede expulsão de Uaness alegando agressão", escreveu nos Stories. No X, antigo Twitter, ele também se manifestou. "Devido a sua infância com baixa em cálcio, após agressão, Davítima tem fratura exposta e médico dos EUA é chamado as pressas. Não foi agressão", publicou.