Luiza Brunet - Reprodução / Instagram

Luiza BrunetReprodução / Instagram

Publicado 02/03/2024 16:26 | Atualizado 02/03/2024 16:40

Rio - Luiza Brunet, de 61 anos, surpreendeu os seguidores, neste sábado, ao revelar que torce para que o estudante de Engenharia Agrícola Matteus vença o "BBB 24". A ativista e ex-modelo, que é mãe de Yasmin Brunet, igualmente confinada no reality show, chegou a ser questionada pelos internautas se havia deixado de torcer para a própria filha e aproveitou para justificar seu posicionamento através dos stories do Instagram.

fotogaleria

"Minha torcida agora", declarou Luiza ao compartilhar uma foto do brother, que logo foi compartilhada por outras páginas do Instagram e garantiu inúmeros comentários. "'Uai', e a sua filha?", quis saber uma internauta, surpresa. "Nem ela aguenta a própria filha", sugeriu outro, irônico. "Ela deve estar torcendo para Yasmin apertar o botão [de desistência]", brincou outro. "Com uma mãe dessas, para que inimigos?", alfinetou ainda um usuário.

Em resposta a repercussão do post, a ativista aproveitou para explicar sua publicação. "Oi, gente! Só para deixar bem claro que, agora, que já começou a confusão, que eu estou torcendo para a Yasmin, evidentemente", afirmou.

"Torço para que ela seja vencedora, para que ela fique mais tempo, mas, como a gente não sabe o resultado final, torço para a Yasmin, mas também torço para o Alegrete [Matteus], que eu considero um menino do bem", concluiu Luiza.