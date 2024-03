Davi diz que foi agredido por Wanessa no BBB 24 e reclama com produção: Tô cheio de ódio - Reprodução

Publicado 02/03/2024 08:10 | Atualizado 02/03/2024 08:42

Rio - A festa do "BBB 24" rendeu uma grande polêmica na madrugada deste sábado (2). Davi relatou que foi agredido por Wanessa Camargo enquanto ele dormia e, em conversa com o Isabelle e Matheus, revelou que foi ao confessionário reclamar da situação e que a produção teria dito que vai analisar as imagens.

"E o pessoal da direção?", questionou Alegrete. O baiano então respondeu: "Vai analisar. Eu já passei para eles já". Em outro momento do papo, Davi pontuou: "Se fosse eu ali eu queria só ver, velho. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver (...) Tô cheio ódio aqui", disse.

Confira: Davi diz que foi ao confessionário reclamar que Wanessa lhe acordou um um tapa na perna, e a produção vai analisar as imagens! #BBB24 pic.twitter.com/AC32aHkvIi — Técnico de Enfermagem de Postinho (@wiilmedeiros) March 2, 2024

Na ocasião, Wanessa, que estava visivelmente embriagada após a festa, entra no quarto em que Davi estava dormindo. Ela teria feito movimentos com as mãos e um suposto soco teria atingido o baiano. Yasmin, então, avisa que era o brother embaixo da coberta e a cantora se desculpa. "Desculpa, Davi. Eu estou bem louca", avisou.

Esse foi o momento que Wanessa deu um soco no pé do Davi. Ele já pediu a expulsão dela no confessionário. #BBB24

WANESSA EXPULSA pic.twitter.com/OANLr3dved — (@psitato) March 2, 2024

Nas redes sociais, a cena repercutiu e internautas opinaram sobre o ocorrido. "Wanessa Expulsa", inclusive, ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.