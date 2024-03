Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 01/03/2024 18:01 | Atualizado 01/03/2024 18:07

Rio - Davi conversou com Isabelle nesta sexta-feira (1°) sobre as estratégias de jogo do "BBB 24". O brother tentou alertar a amiga que Michel, Raquele e Giovanna não são aliados dela, na visão dele. Para o baiano, eles apenas se protegem mas não a incluem.

"Eu não quero que você se sinta mal no meio dessas conversas, que se sinta invadida, dizendo assim: 'poxa, estou participando isso'. Quero que você fique em paz, mas que tenha ciência de uma coisa, eu quero proteger as pessoas que estão do meu lado e nesse momento, eu vejo que é nítido que você, eu, algumas pessoas já correm risco", começou ele.

"A gente vai ter que sentar e conversar. Quero que você analise esse fato. Entendo que você não se sente confortável em votar combinado, eu também não porque tenho minhas opções de voto. [...] A dinâmica do jogo faz a gente jogar. Só que agora nesse momento você não tem Michel, Raquele e Giovanna, porque eles não jogam com você, eles se priorizam. Sem você saber, eles devem jogar com outras pessoas", continuou.

"Você só vai entrar na prioridade do Michel caso Raquele e Giovanna saiam. Tu está fora do quadro deles e a gente está na metade do jogo, tu está no meu pódio, mas tu tem que se encaixar no jogo mais, não estou dizendo que você está fora, estou falando em termos de jogar, jogar com a razão", ele concluiu.