Yasmin desabafa com Wanessa, Leidy e Lucas Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/03/2024 10:05 | Atualizado 01/03/2024 10:08

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, ficou bolada com uma atitude de Michel durante a prova do líder do "Big Brother Brasil 24", na noite desta quinta-feira. Em conversa com Lucas, Wanessa e Leidy Elin na cozinha, a modelo disse que o professor de geografia se 'esfrega' nela para tirar sua sorte. Ela ressalta que fica chateada porque acredita na brincadeira, que já foi feita pelo brother outras vezes.

"Te juro que acho que Michel tira a minha sorte porque ele fica se esfregando em mim, falando: 'Vou pegar a sua sorte'", comentou a modelo. "Fala que não quer brincadeira", sugeriu Lucas. "Eu falei isso, cara, mas ele continua. Eu te juro, estou começando a ficar chateada com ele porque eu acredito nessas coisas. Real", destaca a sister, que já alertou Michel sobre o comportamento dele.

"Eu falei, mas ele continua tocando no meu ombro. Isso está me incomodando muito. Se na próxima Prova, por exemplo, do Anjo, ele vier com essa brincadeira de ficar tocando em mim, vou ficar muito p***", disparou Yasmin. "Eu sei que não foi por isso que eu não consegui (ganhar o líder). Eu sei que ele não faz por mal, mas eu sou muito doida e acredito nessas coisas que não têm fundamento", completou.