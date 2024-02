Beatriz canta música no início da festa - Reprodução / TV Globo

Beatriz canta música no início da festaReprodução / TV Globo

Publicado 29/02/2024 07:35 | Atualizado 29/02/2024 08:59

Há tempos não ria tanto! Kkkkkk A Festa da Bia será inesquecível!

É o Brasil do Brasil! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/N5qh3LICX4 — Tatá (@TatianneLimas) February 29, 2024

Rio - As noites de quarta-feira no Big Brother Brasil são marcadas pelas festas do líder da semana. Nesta quarta-feira (24) foi a vez de Beatriz receber o presente. O evento contou com o tema "Camelando", com barracas de camelô e muita música. Apesar da felicidade, a sister criticou a atitude de alguns confinados durante a festa.Enquanto Davi, Matteus e Alane curtiam ao lado da sister, o restante da casa não pareceu estar muito animado com a noite. Ao final, Beatriz comentou com Alane e Davi sobre o ocorrido."Tinha gente que estava com a cara tipo assim: estou aqui porque tenho que estar. O povo vindo me abraçar, me elogiando muito, que eu vou conseguir... Para que essa falsidade?", indaga Beatriz.