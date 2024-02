Deborah Secco se manifesta após não ser reconhecida por Davi no 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Deborah Secco se manifesta após não ser reconhecida por Davi no 'BBB 24'Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 17:51 | Atualizado 28/02/2024 17:58

Rio - Deborah Secco entrou na casa do "BBB 24", nesta quarta-feira (28) e levou os brothers à loucura. Porém, Davi revelou não conhecer a atriz e pensou se tratar de uma nova participante. Logo, internautas questionaram se a artista não se incomodou com o ocorrido e ela revelou que não.

"Você não se incomoda do Davi falar que não te conhecia? Sinceramente...", perguntou um usuário do X, antigo Twitter. "Não me incomodo nenhum pouco. Não é porque sou famosa que as pessoas são obrigadas a me reconhecer... Tá tudo bem", afirmou Deborah.