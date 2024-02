Thais Fersoza - Reprodução/Instagram

Thais FersozaReprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 14:43 | Atualizado 28/02/2024 15:05

Rio - Thais Fersoza detalhou nesta quarta-feira (28) o motivo pelo qual o " Bate-papo com o Eliminado ", do "BBB 24", tem mudado ao longo das semanas. Ela garantiu que na entrevista mais recente, com Rodriguinho, fez "o que era possível no momento".

fotogaleria

"Cada programa tem uma linha editorial a seguir. Falamos o que era possível no momento. O programa poderia ter durado cinco horas e ainda não seria suficiente. A gente segue nosso roteiro", disse ela.

Na sequência, falou sobre as abordagens. "Cada participante tem um foco diferente. Cada programa tem uma abordagem. No nosso, o participante acabou de sair, é uma linguagem. O Café da Manhã [do Mais Você] tem outra. Já deu tempo do participante encontrar a família, conversar um pouco", continuou.

De acordo com ela, o programa sofre alterações em todas as edições. "Do primeiro, que foi com o Maycon, até hoje, nosso programa mudou. A linha editorial mudou, a abordagem mudou, cada programa tem abordagem bem definida", concluiu.