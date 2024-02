Isabelle - Reprodução/Globo

IsabelleReprodução/Globo

Publicado 28/02/2024 11:30

Rio - Isabelle conversou sobre Davi no quarto Fada nesta terça-feira (27), com Michel, Raquele e Leidy. O motorista de aplicativo foi apontado como o mais "desprezado" pelos brothers durante o Sincerão e se envolveu em conflitos recentes na casa , com MC Bin Laden e Lucas.