Rodriguinho é eliminado com 78,23% dos votos - Reprodução / TV Globo

Rodriguinho é eliminado com 78,23% dos votosReprodução / TV Globo

Publicado 28/02/2024 07:17 | Atualizado 28/02/2024 07:45

Rio - Rodriguinho não resistiu ao seu primeiro paredão e foi eliminado do "Big Brother Brasil 24" na noite desta terça-feira (27), com 78,23% dos votos. O cantor disputava a permanência na casa com Lucas Henrique e Fernanda, que ficaram em segundo e terceiro lugar com 14,82% e 6,95%, respectivamente. Ao todo, foram mais de 32 milhões de votos.



"Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Sai pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer. E pela forma com que as pessoas viram tudo isso. Sim. No 'BBB' você também depende disso. Aqui valem muito as palavras do autor Mexicano Don Miguel Ruiz: 'Seja impecável com a sua palavra'. No contrário, o público pode ser implacável com você. E hoje o público decidiu que quem sai é quem queria sair. Vem, Rodriguinho", disse o apresentador Tadeu Schmidt, ao final do seu discurso de eliminação.

Rodriguinho é eliminado com 78,23% da média dos votos. Lucas Henrique recebeu 14,82% de votos e Fernanda obteve 6,95%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/WCur2JUUEG — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024



Vale lembrar que, mais de uma vez, Rodriguinho disse na casa que iria desistir, ameaçando algumas vezes apertar o botão de desistência na sala. E o apresentador não deixou isso passar no discurso. "Rodriguinho quer ir embora. Ora, se você é o mais querido do Paredão, o público vai querer que você fique. Portanto, público não vai atender o seu desejo, embora você seja o mais querido. Se você é o menos querido do Paredão, o público quer mandar você embora, mas não é para atender a sua vontade, porque você é o menos querido. É um paradoxo".

Na despedida, o pagodeiro abraçou e falou com Davi. "Aquilo que ele falou foi para você. Quando eu brigava com você, eu via o meu filho", referindo-se a uma parte do discurso de Tadeu Schmidt, em que o apresentador disse que o cantor "é capaz de olhar exatamente para esse rival e enxergar o próprio filho".

fotogaleria

Principal aliada de Rodriguinho na casa, Pitel chorou após sua saída e foi consolada por outras sisters. "É o melhor para ele. Eu sei. Ele estava precisando ir, mas fico triste do mesmo jeito. Odeio esse velho", brincou a alagoana.