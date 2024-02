Davi - Reprodução/Globo

Publicado 27/02/2024 13:05 | Atualizado 27/02/2024 13:26

Rio - Davi revelou para Isabelle nesta segunda-feira (26) que conversou com sua esposa, Mani, sobre a possível proximidade que poderia ter com as mulheres dentro do reality.

"Tem homem que fica muito carente e não aguenta, não. Tem homem que quer beijar, quer namorar, que não consegue e isso é perigoso. Tem homem que é surtado. Mas tem homem que consegue se controlar. Eu falei com ela antes de vir para cá: 'Rapaz, fique tranquila, lá vão ter muitas mulheres'", começou ele.

Em seguida, ele explicou que Mani continuou a ficar preocupada com essa aproximação. "E eu falei: 'Eu posso, sim, fazer amizade com uma mulher lá dentro e não vai ter nada. Vai ser só amizade, carinho, é o jogo'. É um jogo de convivência. Ela entende isso", afirmou.