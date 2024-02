Wanessa Camargo comenta vida financeira no BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Wanessa Camargo comenta vida financeira no BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/02/2024 13:02

Rio - Gente como a gente, Wanessa Camargo entregou que parcela algumas compras no cartão de crédito e que já se surpreendeu com o valor das faturas. A cantora falou sobre a vida financeira durante uma conversa com Giovanna Pitel, Yasmin e Rodriguinho na área externa da casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta segunda-feira.

Tudo começou quando os brother comentavam o jeito espontâneo e curioso da assistente social. "Rodriguinho falou na academia que eu pergunto as coisas que ele não responderia para ninguém", disse Pitel."'Tem cartão black?'", imitou Yasmin. "'O Thiaguinho é papo de milhão?' Que loucura é essa?", recordou Rodriguinho.

"Eu sou de perguntar muito, a pessoa pode não responder. 'Ai, não tenho vontade de falar sobre isso'. Eu vou respeitar. Mas a minha curiosidade...", explica Pitel, que completou: "Perguntei se (Rodriguinho) ele tem coisas parceladas..."

Wanessa, então, entregou: "Eu parcelo tudo. Eu me fod*, porque eu perco o controle. Eu tenho que anotar 'parcela que vai até...', aí eu acho que estou podendo, o cartão vem no susto e eu falo: 'Não, não gastei tudo isso'. Aí eu vou lá: parcela, de dez vezes". Matando a curiosidade de Pitel, Rodriguinho disse que não tem o hábito de parcelar suas compras. "Só carro, coisa muito grande, casa".