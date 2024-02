Deniziane com o filho Luca - Reprodução / TV Globo

Deniziane com o filho LucaReprodução / TV Globo

Publicado 25/02/2024 19:47 | Atualizado 25/02/2024 21:35

Rio - Deniziane foi eliminada semana passada do "BBB 24" e foi entrevistada no "Domingo com Huck", da TV Globo, neste domingo (25). A sister, que é mãe de Luca, 2 anos, ainda não tinha reencontrado o filho e foi surpreendida quando a criança entrou de surpresa no placo do programa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Durante a conversa com Luciano Huck, Deniziane afirmou que a parte mais difícil do confinamento foi ficar longe de Luca. "Sem dúvida ficar sem meu filho foi o mais difícil. Ele já está muito maior, a fala dele já está diferente. É uma saudade doída. Ele ficou com o pai e com a minha irmã gêmea [enquanto ela estava no BBB]”, disse ela.

Deniziane foi a nona eliminada do "BBB 24". A sister enfrentou Fernanda e Matteus, que ficaram com 47,16% e 0,82% dos votos respectivamente. Com mais de 97 milhões de votos, o paredão bateu o recorde da temporada, até agora.