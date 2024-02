Xande de Pilares se pronuncia após receber críticas por ter 'ignorado' Beatriz no 'BBB' - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2024 14:17

Rio - A festa do "BBB 24" da noite deste sábado (24) terminou, mas alguns acontecimentos continuam repercutindo. Na tarde deste domingo (25), Xande de Pilares publicou um stories no Instagram sobre as críticas que recebeu por não ter dado atenção à Beatriz durante seu show na casa mais vigiada do país. Nas redes, vários posts afirmavam que o cantor teria ignorado a sister.



"Tinha uma regra para ser seguida e foi seguida. Quando a Bia sair vou dar um abraço da maneira que eu acho que ela deve receber", explicou Xande, pedindo para que as pessoas não dêem importância aos comentários nas redes sociais: "Quem gosta fala bem, quem não gosta fala mal. Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu para tentar".

"Quem gosta de você, fala bem, quem não gosta fala mal, quem gosta do que você faz, fala bem, quem não gosta fala mal, não dá importância pra comentários de rede social se não você para de viver, e você nasceu pra viver".



VAI FALANDO XANDE#BBB24pic.twitter.com/O06lbpenZA — pedro do brás (@fvspedro) February 25, 2024

Em um trecho da festa compartilhado na web, o artista aparece descendo a escada enquanto canta, sem falar com a paulista que estava no local.

putz xande afastando tal qual se afasta uma pomba pic.twitter.com/9KsIQ8UDDo — Guto F (@gutof) February 25, 2024

Outra polêmica



A festa rendeu outros comentários na web. Internautas pediram a expulsão de Beatriz devido a alguns tapas que ela deu em Lucas, enquanto o brother acompanhava o show de Joelma, que se apresentou logo depois de Xande. O termo "Bia Expulsa" chegou a ficar nos "trends" do X, antigo Twitter.