Rodriguinho - Reprodução/Globo

Publicado 24/02/2024 22:33

Rio - Rodriguinho e Wanessa conversam na cozinha do "BBB24" sobre a próxima formação do paredão. O cantor acredita que será indicado pela líder Beatriz e disse que espera ser o próximo eliminado da casa mais vigiada do Brasil.

"Se eu for para o Paredão, vou pedir para me tirarem", diz Rodriguinho. Wanessa pede para o cantor não fazer isso, mas ele insiste. "Vou pedir para meus fãs me tirarem", conta ele. "Não aguento mais, não", responde.

A filha de Zezé Di Camargo revela como tem sido estar no confinamento, mas que deseja ficar no jogo. "Eu estou aqui firme e forte. Tem coisas para viver aqui", diz a artista.

"Não quero mais, não... Já deu para mim. Só não peço pra Bia porque não quero facilitar o trabalho dela, senão eu pediria", diz Rodriguinho.