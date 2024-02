Davi e Isabelle - Reprodução/Globo

Davi e IsabelleReprodução/Globo

Publicado 24/02/2024 10:42 | Atualizado 24/02/2024 10:45

Rio - Isabelle chorou após abrir mão da liderança para Beatriz no "BBB 24" e foi consolada por Davi, seu aliado no jogo, nesta sexta-feira (23). A dançarina pediu para que ele não contasse para a vendedora que ela ficou chateada com a situação.