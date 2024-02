Lucas Henrique e MC Bin Laden - Reprodução/Globo

Lucas Henrique e MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 23/02/2024 18:44 | Atualizado 23/02/2024 18:55

Rio - Lucas Henrique analisou nesta sexta-feira (23) com MC Bin Laden e Leidy Elin, os próximos passos de Davi e Isabelle no jogo.

"Rodrigo é Top 10, acho que o Davi também", o funkeiro opinou. "Ele tá se movimentando diferente. Agora ele e Cunhã vão fazer assim [movimento de distanciamento]. Não que eles vão odiar, se votar", analisou Lucas sobre o jogo do baiano

"Vamos ver, acho que o jogo mudou um pouco lá fora. Vamos ver. Davi anda com vocês, ela anda com vocês? Não tem nada a ver uma coisa com a outra", avaliou Leidy Elin.