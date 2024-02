Beatriz e Isabelle levam a melhor em prova de resistência - Reprodução de vídeo / TV Globo

Beatriz e Isabelle levam a melhor em prova de resistênciaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/02/2024 07:14 | Atualizado 23/02/2024 07:14

Rio - Beatriz e Isabelle levaram a melhor na prova do líder de resistência do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Elas foram a última dupla a deixar a disputa, na manhã desta sexta-feira, após 5 horas e 7 minutos de competição e se emocionaram com a conquista. "Deus, obrigada", disse a dançarina. "Hoje eu não bati na trave, obrigada, Deus", comemorou a vendedora.

fotogaleria

Após a vitória, Beatriz e Isabelle precisarão decidir qual delas fica com a liderança e qual fica com o dinheiro acumulado durante a prova - R$ 44,2 mil. A decisão será anunciada no programa ao vivo desta sexta-feira.

MC Bin Laden e Lucas Henrique foram os primeiros a deixarem a prova. Michel e Raquele, Rodriguinho e Leidy Elin, Yasmin e Wanessa, Davi e Matteus e Fernanda e Pitel saíram depois.