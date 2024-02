Davi - Reprodução/Globo

Publicado 22/02/2024 15:10 | Atualizado 22/02/2024 15:17

Rio - A equipe de Davi se pronunciou após telespectadores do "BBB 24" levantarem que ele teria cometido uma importunação sexual ao beijar o rosto de Pitel durante a festa realizada nesta quarta-feira (21).

Os profissionais rebateram as acusações e pediram por respeito. "Está cada vez mais cansativo rebater as imputações de crimes ao Davi que vêm ocorrendo. A todo momento procuram incriminá-lo por condutas não condizentes a crimes e isso somente revela a insatisfação das pessoas em enxergarem alguém como ele em posição de destaque no jogo", disseram.

"Por isso viemos por meio desta, pedir para que por agora as torcidas mantenham o respeito aos participantes. Nesse momento, esperamos que a edição de hoje aborde o ocorrido na festa de ontem e que tudo se esclareça para que o jogo flua com nitidez e respeito", continua a nota.

"Opinar sobre alguém ser chato ou possuir condutas inconvenientes não dá o direito de imputar crimes sobre a mesma! Davi merece respeito", conclui.