Deniziane conhece mãe de MatteusReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2024 17:39 | Atualizado 21/02/2024 19:06

Rio - Deniziane, conheceu nesta quarta-feira (21), Luciene Amaral, mãe do Matteus, após ser eliminada do "Big Brother Brasil 24", na noite de ontem. As duas posaram juntas e fizeram um vídeo do momento especial.

"O grande encontro aconteceu! Está explicado porque o Matteus é tão especial, que mãe incrível. Depois da gente ler tantos julgamentos, meu coração está leve. Ela que é a pessoa principal da vida dele conseguiu me entender... Agora eu estou mais tranquila, com o coração leve", disse Anny, no Stories do Instagram.