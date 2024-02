Deniziane é eliminada do 'BBB 24' com 52,02% dos votos - Reprodução

Publicado 21/02/2024 07:34 | Atualizado 21/02/2024 08:02

Rio - Não deu para ela. Deniziane se tornou nesta terça-feira (20) a nona eliminada do “BBB 24”. A sister enfrentou Fernanda e Matteus, que ficaram com 47,16% e 0,82% dos votos respectivamente. Com mais de 97 milhões de votos, o paredão bateu o recorde da temporada, até agora.



A eliminação de Deniziane surpreendeu os brothers, incluindo os emparedados. Leidy Elin, por exemplo, não escondeu sua surpresa ao se levantar do sofá, com expressão de choque, logo após o anúncio feito pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Em seu discurso de eliminação, Schmidt levantou algumas questões aos brothers, como as vantagens e desvantagens de um paredão “dois contra um”, referindo-se à disputa entre o casal Deniziane e Matteus contra Fernanda, e as suposições que os confinados fazem sobre a força de cada um dentro da casa.



“A opinião aí de dentro pode ser o contrário da opinião aqui de fora. O que você vê como qualidade, aqui estão vendo um motivo para te eliminar. Aquilo que você corrigiu porque considerava um problema, aqui fora era visto como virtude. O que realmente precisava ser corrigido, você não corrigiu”, disse o apresentador.



Ainda em seu discurso, antes de citar o nome da futura eliminada, Tadeu comentou que o que vence o paredão é o que a pessoa faz dentro da casa e que muita gente iria lamentar o resultado da noite.



“Só quem não pode lamentar é você. Na busca pela melhor maneira de agir dentro desse jogo, você corre o risco de se preocupar demais por algo que não faz diferença. Ou pior, corre o risco de abafar o que você considera fraqueza e na verdade é a sua força. Mas não lamente. Aí dentro você não tem como saber. Nunca é possível ter certeza se você está entregando alguma coisa e as pessoas estão querendo outra coisa. A solução para vocês é fazer como nos ensinou o mestre Djavan: “Quando é assim deixa vir do coração”. Quem sai hoje é você, Ane”.