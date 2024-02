Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Wanessa CamargoReprodução/Globo

Publicado 20/02/2024 07:20 | Atualizado 20/02/2024 07:28

Rio - Os participantes do "BBB 24" participaram da dinâmica do Sincerão, nesta segunda-feira (19). Na ocasião, eles receberam cartas escritas a mão com fotos de entes queridos e precisavam escolher de quem eles triturariam a mensagem, sem que o adversário pudesse ler antes.

fotogaleria

Quem conseguisse ficar com sua carta até o final da dinâmica, não precisaria devolvê-la para a produção. Raquele escolheu destruir a carta de Alane, o que deixou a sister abalada ao ponto de ter uma crise de choro.

Michel escolheu destruir a carta de MC Bin Laden, Deniziane escolheu destruir a carta de Giovanna, Fernanda escolheu destruir a carta de Lucas e Matteus escolheu destruir a carta de Pitel.

Na segunda rodada, Raquele escolheu triturar a carta de Rodriguinho, Michel escolheu triturar a carta de Beatriz, Deniziane escolheu triturar a carta de Isabelle, Fernanda escolheu triturar a carta de Leidy e Matteus escolheu triturar a carta de Yasmin

Davi, Wanessa Camargo, Fernanda e Deniziane foram os únicos que não tiveram as suas cartas trituradas. O motorista de aplicativo teve uma crise de choro ao ler o texto. "Parabéns por ter lido a sua carta. Você merece. Estou muito feliz por você", disse Isabelle, aliada dele.