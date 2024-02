MC Bin Laden reclama de Michel - Reprodução da TV Globo

MC Bin Laden reclama de MichelReprodução da TV Globo

Publicado 18/02/2024 14:58 | Atualizado 18/02/2024 15:01

Rio - MC Bin Laden e Rodriguinho avaliaram o jogo de Michel durante uma conversa na academia do "Big Brothr Brasil 24", da TV Globo, neste domingo. O dono do hit "Tá Tranquilo, tá favorável" relembrou uma situação envolvendo o professor de geografia, o chamou de 'safado' e disse que pretende desmarcará-lo.

"Teve um lance da Alane, 'parça'. Quando foi para todo mundo votar na Alane, a Fernanda falou, assim: 'Será que o Lucas vota na Alane?'. Ela não afirmou, ela não falou para ninguém falar com o Lucas", disse o cantor. "Quem falou que ela votava na Alane foi o Michel", comenta o ex-vocalista de Os Travessos. O MC concordou: "Foi o Michel, e ele (Michel) falou que fui eu".

"Lá no quarto sabe o que ele falou? A Fernanda perguntou e ele (Michel) falou: 'Eu vou falar com o Lucas. Aí ele disse para o Lucas que fui eu que falei que o Lucas votaria na Alane", continuou o funkeiro. "Falei 'caraca, esse maluco é muito mentiroso, doido. Safado, mano'. [...] Ele está sendo cobra, pilantra aqui dentro da casa, e está jogando o B.O. para cima de mim", completou.



Enquanto Rodriguinho ouvia, Bin continuou o desabafo: "Deixa ele, que eu vou tirar a máscara dele na hora certa. Se eu for para o Paredão... [...] Eu quero falar na cara dele o que eu preciso falar, mano. Porque ele é pilantra, safado, mano. Está sendo um cara totalmente, tipo assim, um ator que fica chorando", opinou.

Desejo de ver Fernanda no paredão

Durante a conversa dos dois, Rodriguinho manifestou a vontade de ver Fernanda no paredão. "Eu quero testar a Fernanda no paredão, tá batendo muito na trave e a gente não sabe a real força. E se ela for pra lá e for embora? Ai meu jogo não tá tão certo quanto eu tô pensando", avaliou.