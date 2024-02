Bia brinca com Wanessa e pergunta se ela é filha do Chitãozinho ou do Xororó - Reprodução/Globo

Publicado 16/02/2024 19:53 | Atualizado 16/02/2024 19:56

Rio - O clima ficou leve entre os brothers do "BBB24" nesta sexta-feira (16) e eles até se uniram para cantar "É o Amor", sucesso de Zezé di Camargo e Luciano, ao redor da cama de Wanessa.

Mais tarde, Bia tirou sarro da confusão que algumas pessoas fazem entre Wanessa e Sandy e disparou: "Tá, Wanessa, mas agora é sério, você é filha do Chitãozinho ou do Xororó?".

"Beijos, tio Zezé, me chame pra um churrasco", disse Alane. "Beijo, Zezé", disse Bia.



Wanessa já desabafou na casa sobre as comparações entre ela e a filha de Xororó. Ela falou que era vista apenas como a filha do cantor e que estava sempre atrás de Sandy.