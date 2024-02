Davi - Reprodução/Globo

Publicado 16/02/2024 11:22

Rio - Davi disse para Beatriz nesta quinta-feira (15) que se aproximou dela e também de Deniziane, Matteus, Alane e Isabelle, porque acredita que os membros do quarto Fada, tem um "coração bom", como define.

"Tem pessoas aqui dentro que eu vejo que tem um coração bom. Não tô dizendo que as outras pessoas não tenham, porque eu não convivo com elas mais do que eu convivo com vocês. Mas eu sinto isso em vocês e é por isso que eu tô perto de vocês ”, confessou.

“Eu sou um pequeno escritor aqui dentro, igual a você. Tô construindo a minha história aqui todos os dias, então é isso. As palavras que eu utilizo com você... é natural. Eu sei que você não enxerga maldade nisso porque, quando existe maldade, a gente sente. Eu sinto maldade em querer se aproximar, em querer estar mais perto agora. [...] Mas existem pessoas que eu sei que são verdadeiras aqui dentro e que têm um coração bom", acrescentou ele.