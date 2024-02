Davi e Beatriz - Reprodução/Globo

Publicado 15/02/2024 13:34 | Atualizado 15/02/2024 14:38

Rio - Davi chamou Beatriz para conversar nesta quinta-feira (15), após a vendedora não gostar dele ter falado sobre o futuro dela no programa, dizendo que ela não ganharia.

Apesar da sister ter ficado assustada e chateada, o motorista de aplicativo insistiu que a paulista deveria ter acreditado nele e tentou convencê-la de que falou aquilo para o bem dela.

"É pra você preparar porque quando você passar por aquela porta, campeã ou não, porque até o campeão vai passar por aquela porta, sua vida já mudou lá fora. Então você tem que se preparar pro que estar por vir lá fora, porque eu enxergo isso em você", começou.

Beatriz então tentou explicar o motivo de ter ficado chateada. "Quando você falou ontem: 'Do jeito que você arrumou a mala para vir, você vai arrumar a mala pra ir embora'. Isso eu não gostei, Davi, isso me pegou. Você falou como se eu não fosse ganhar o programa, eu achei isso forte. Aí foi onde me pego. Tu tá falando isso por que tu viu que me assustou ou por que realmente não foi o que você quis dizer? Não foi o que você sentiu?", justificou.

Em seguida, o baiano afirmou que se expressou mal. "Não foi o que eu quis te transmitir. (...) Não tiro uma palavra, nenhuma vírgula do que eu falei pra você ontem. Só se prepare, você é uma menina boa, você é uma menina brilhante, você é uma menina alegre, você é uma menina divertida. Você é uma menina que tem um brilho dentro de você imenso", falou.

"Quando você sair daqui, você vai chorar muito, porque você queria muito estar aqui, mas Deus não preparou isso aqui para você, Deus só encaminhou isso aqui para você chegar até aqui, para servir de caminho lá para fora. O que está lá fora é bem maior. Eu não sei, Bia. Desde quando te vi, eu sinto de falar isso para você. É sério. Já te falei isso várias vezes. É forte, Bia, é muito forte. Eu não sei, mas é. Não sei o que estou falando para você, mas estou falando e espero que esteja ouvindo, porque o que estou falando não vem de mim, vem de outras coisas que você já sabe. Não vem da minha pessoa física e mental. Se prepare que é isso, não está aqui para você, está lá fora te esperando", ele tinha dito.