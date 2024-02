Davi conversa com Isabelle - Reprodução/Globo

Publicado 15/02/2024 09:21

Rio - Davi conversou com Isabelle sobre jogo durante a festa de Lucas Henrique e sugeriu que ele e ela são participantes que integram o favoritismo do público. O assunto surgiu após a dupla de aliados voltar do mesmo paredão.

"Eu e você fazemos um jogo muito forte. Se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói", disse o motorista de aplicativo ao avaliar o fato de que os colegas de confinamento têm tentado se aproximar deles.

"As pessoas que se aproximam da gente hoje e não estavam próximas antes, estão se aproximando para ver nossos defeitos, nosso jogo, como a gente é. E podem usar isso como armas para destruir a nossa amizade", tentou alertar Isabelle.

No final da conversa, ele também falou que quer defender Isabelle, mas ela recusou a ajuda. "Obrigada, mas não precisa. Eu sei me defender e sei os caminhos", pontuou.