FernandaReprodução/Globo

Publicado 14/02/2024 11:28

Rio - Fernanda confessou para Pitel que se decepcionou com Deniziane após ela debochar sobre ela com Alane e Beatriz no "BBB 24".

"Perdi toda a admiração por ela depois daquela festa que ela ficou debochando com as meninas. Para mim, achei que era mais uma menina como qualquer outra", disse.

Em seguida, Pitel relembrou que Deniziane costuma ouvir conversas entre as duas, atrás da porta.

"Perdeu a minha admiração. Quando fica escutando atrás da nossa porta com a Bia e depois entra na despensa como se nada tivesse acontecendo, igual uma criança. Já olho e acho que é só uma menina. Tem sua história, tem sua luta, mas, se juntou com as outras meninas, se torna menina", acrescentou Fernanda